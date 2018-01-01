На Харківщині екс-учасник АТО влаштував сімейний дебош

Жінка претензій до затриманого чоловіка не має

Вранці 20 січня у м. Чугуїв Харківської області чоловік влаштував сімейний дебош. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, близько 5.00 до чергової частини зателефонувала 18-річна дівчина. Вона повідомила, що співмешканець її матері зачинив її та 10-річного сина в квартирі і відмовляється відчиняти двері. «За адресою поліцейські



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Затриманий дебошир

Жінка претензій до затриманого чоловіка не має

Вранці 20 січня у м. Чугуїв Харківської області чоловік влаштував сімейний дебош. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, близько 5.00 до чергової частини зателефонувала 18-річна дівчина. Вона повідомила, що співмешканець її матері зачинив її та 10-річного сина в квартирі і відмовляється відчиняти двері.

«За адресою поліцейські встановили, що зловмисником виявився 23-річний мешканець Ізюмського району. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння і вчинив сварку із родиною. Поліцейські затримали дебошира та доставили до відділу поліції. Надавати свідчення поліцейським він відмовився», - сказано у повідомленні поліції.

Як стало відомо місцевому виданню NewsRoom з джерел серед силовиків, дебоширом виявився військовий, що повернувся із зони проведення АТО.

«Військовослужбовець повернувся із зони АТО і відсвяткував це в кафе зі своєю співмешканкою та її дитиною. Вранці, коли сім'я повернулася додому, нетверезий чоловік звинуватив свою обраницю в поганій турботі про дітей і пригрозив їй ножем. Дочка жінки втекла і викликала поліцію, а він замкнувся з мешканкою Чугуєва в квартирі. На місце події виїхали поліцейські і екстрені служби, після чого бійці переконали відпустити заручницю і здатися», - розповіли співрозмовники виданню.

Офіційно поліція не підтвердила статус дебошира, проте сповістила, що після скоєного зловмисник знаходиться у військовій службі правопорядку.

Попередньо дії чоловіка кваліфіковані за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Жінка претензій до чоловіка не має, від написання заяви відмовилася. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Слідчі дії тривають.