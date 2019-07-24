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    Кримінал

    На Харківщині викрили реабілітаційний центр, де «лікували» молитвами і тортурами

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    На Харківщині викрили реабілітаційний центр, де «лікували» молитвами і тортурами

    У реабілітаційному центрі перебували люди віком від 27 до 65 років

    У Харківській області створили черговий реабілітаційний центр, де лікували алко- та наркозалежних. При цьому вилікувати залежність намагалися релігією та знущаннями. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області

    Людей силою привозили до реабілітаційного центру з ґратами на вікнах, їх ловили на вулиці або забирали з дому. Тоді «пацієнтів» змушували підписувати договори про те, що вони добровільно вирішили залишитися в центрі, аби позбутися залежності. 

    Варто зазначити, що серед «пацієнтів» були не тільки українці, а й іноземці, зокрема, мусульмани. Усього в центрі перебувало 19 людей від 27 до 65 років. У них відбирали документи, телефони та особисті речі. 

    «Хворих» лікували християнськими молитвами, змушуючи читати Біблію, а також насиллям та знущаннями.

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    На Харківщині викрили реабілітаційний центр, де «лікували» молитвами і тортурами
    На Харківщині викрили реабілітаційний центр, де «лікували» молитвами і тортурами
    На Харківщині викрили реабілітаційний центр, де «лікували» молитвами і тортурами
    На Харківщині викрили реабілітаційний центр, де «лікували» молитвами і тортурами
    На Харківщині викрили реабілітаційний центр, де «лікували» молитвами і тортурами
    На Харківщині викрили реабілітаційний центр, де «лікували» молитвами і тортурами

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконне позбавлення волі або викрадення людей». Причетним загрожує 5 років за ґратами.

    Раніше в Московському районі Харкова правоохоронці виявили черговий підпільний реабілітаційний центр, де лікували алкоголізм і наркозалежність молитвами та психологічним насиллям. Центр розташовувався в одному з будинків у приватному секторі. На момент обшуків там виявили 39 жінок і чоловіків. До пацієнтів, яких «лікували» в закладі, застосовували психологічне насильство. У них відбирали документи і мобільні телефони, примусово тримали в приміщенні в неналежних й антисанітарних умовах без повноцінного харчування і медичного забезпечення. Як «лікування» пацієнти читали Біблію і молилися. 

     

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