На Харківщині затримали банду, яка пограбувала ювелірний магазин



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Злочинці завдали збитків на суму понад 300 тисяч гривень.

Поліцейські затримали 2 зловмисників, які 25 липня скоїли розбійний напад на ювелірний магазин у селищі Донець Балаклійського району Харківської області.

Про це повідомляє регіональне управління поліції.

За його даними, злодіїв затримали в Одеській області. Ними виявились 35-річний мешканець Донця та 30-річний громадянин Грузії.

У поліції кажуть, що затримані під час допиту визнали свою вину, розповіли, що злочин готували ретельно, для чого розробили детальний план. Викрадене майно злодії розподілили між собою.

Зазначається, що грабіжники знаходяться під вартою, їм повідомлено про підозру в розбої. Тим часом поліцейські шукають третього співучасника злочину.

25 липня у селищі Донець Балаклійського району Харківської області троє невідомих у масках увірвалися до ювелірної крамниці та, погрожуючи предметом схожим на пістолет, викрали близько 17 тисяч гривень та прикрас на понад 300 тисяч.