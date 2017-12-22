На Київщині 20-річний хлопець викрав машину медичної допомоги

Далеко втекти зловмиснику не вдалося – автомобіль застряг у кучугурі снігу

У місті Бровари Київської області 20-річний хлопець викрав автомобіль швидкої медичної допомоги, який потім застряг у снігу. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області. «У місті Бровари водій ненадовго залишив автівку швидкої медичної допомоги, чим і скористався зловмисник. Водій викликав поліцію і



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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Далеко втекти зловмиснику не вдалося – автомобіль застряг у кучугурі снігу

У місті Бровари Київської області 20-річний хлопець викрав автомобіль швидкої медичної допомоги, який потім застряг у снігу. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

«У місті Бровари водій ненадовго залишив автівку швидкої медичної допомоги, чим і скористався зловмисник. Водій викликав поліцію і самотужки намагався наздогнати викрадене службове авто. Далеко втекти хлопцю не вдалося – автомобіль застряг у кучугурі снігу. Зловмисником виявився 20-річний житель села Велика Димерка», — йдеться у повідомленні.

Додається, що затриманий молодий чоловік поводив себе неадекватно. На запитання працівників поліції, навіщо йому потрібний автомобіль швидкої медичної допомоги, надати вичерпної відповіді він не зміг.

Наразі призначені відповідні експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові викрадача авто.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини злочину.