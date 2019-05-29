На Житомирщині поліція схопила банду вимагачів



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Затримання здирників на Житомирщині Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали зловмисників під час передачі прав власності на майновий комплекс одного з потерпілих

У Житомирській області правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи, які вимагали гроші у підприємців. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в середу, 29 травня.

Зокрема, затримано організатора організованої злочинної групи і його спільник.

«Зловмисники під загрозою фізичної розправи, пошкодження майна потерпілих і навіть нанесення тілесних ушкоджень вимагали гроші з місцевих підприємців - власників лісопилок. Поліцейські затримали вимагачів під час передачі прав власності на майновий комплекс одного з потерпілих», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що фігуранти протягом тривалого часу шляхом залякування, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження майна вимагали гроші у місцевих бізнесменів за безперешкодне зайняття підприємницькою діяльністю. До складу групи входили організатор та його спільник.

У ході обшуків за місцем проживання здирників поліцейські вилучили зброю, патрони, металеві кастети, металевий зашморг, телескопічну палицю і дерев'яну біту та інші предмети, призначені для биття.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Порушено кримінальну справу за статтею про вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України).