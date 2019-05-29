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    Кримінал

    На Житомирщині поліція схопила банду вимагачів

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    <span>Затримання здирників на Житомирщині</span> - На Житомирщині поліція схопила банду вимагачів
    Затримання здирників на Житомирщині
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали зловмисників під час передачі прав власності на майновий комплекс одного з потерпілих

    У Житомирській області правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи, які вимагали гроші у підприємців. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в середу, 29 травня.

    Зокрема, затримано організатора організованої злочинної групи і його спільник.

    «Зловмисники під загрозою фізичної розправи, пошкодження майна потерпілих і навіть нанесення тілесних ушкоджень вимагали гроші з місцевих підприємців - власників лісопилок. Поліцейські затримали вимагачів під час передачі прав власності на майновий комплекс одного з потерпілих», - йдеться в повідомленні.

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    На Житомирщині поліція схопила банду вимагачів
    На Житомирщині поліція схопила банду вимагачів
    На Житомирщині поліція схопила банду вимагачів

    Встановлено, що фігуранти протягом тривалого часу шляхом залякування, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження майна вимагали гроші у місцевих бізнесменів за безперешкодне зайняття підприємницькою діяльністю. До складу групи входили організатор та його спільник.

    У ході обшуків за місцем проживання здирників поліцейські вилучили зброю, патрони, металеві кастети, металевий зашморг, телескопічну палицю і дерев'яну біту та інші предмети, призначені для биття.

    Вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Порушено кримінальну справу за статтею про вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України).

     

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