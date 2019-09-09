НАЗК виявило у декларації очільника Укравтодору недостовірні дані



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Славомір Новак

У декларації за 2017 рік Славомір Новак недостовірно вказав вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака та голови Фастівської районної ради Київської області Геннадія Сиваненка за декларування недостовірних відомостей.

Про це 9 вересня повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що за результатами повної перевірки декларації в.о. голови Укравтодору за 2017 рік Нацагентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У декларації посадовець недостовірно вказав вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках.

Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 189,2 тисяч гривень.

Крім того, встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 225,1 тис. грн у декларації за 2017 рік, поданій головою Фастівської районної ради. Сиваненко не зазначив відомості про автомобіль, який належить члену сім’ї (вітчиму), земельну ділянку, яку орендує вітчим, а також не зазначив деякі відомості про отримані членами сім’ї доходи.

Відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачена частиною четвертою статті 172-6 КУпАП.

До слова, колишнього народного депутата України Сергія Скуратовського підозрюють у навмисному не відображенні у декларації корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, автомобіля та нежитлових приміщень.