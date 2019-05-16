Поліцейські у Дніпрі виловили з річки наркоділка, який втікав уплав



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Фото: dp.npu.gov.ua

Чоловіка раніше оголосили в розшук за підозрою в організації виробництва і збуту наркотиків

У Дніпрі затримали організатора наркоугруповання, який намагався втекти від поліцейських вплав, повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.

Як повідомляється, ще в березні правоохоронці провели спільну спецоперацію і викрили масштабну злочинну групу, яка займалася збутом психотропних речовин з місячним оборотом в 4 млн. гривень, за оцінкою поліції.

На початку квітня 39-річного зловмисника і його пособника оголосили в розшук за підозрою в організації виробництва і збуту прекурсорів в особливо великих розмірах.

15 травня співробітники управління протидії наркозлочинності отримали інформацію про те, що головний підозрюваний відпочиває в одному з розважальних комплексів на березі Дніпра. При спробі затримати його чоловік побіг до води і поплив на острів, сподіваючись на прибуття товариша на яхті.

Для затримання підозрюваного були залучені співробітники водної поліції. Поліцейські разом перевірили острів, а коли втікач знову кинувся в воду - наздогнали і затримали його.

Також в учасників злочинного угруповання вилучили 2 авто і 2 водних мотоцикли. Крім цього, в якості речових доказів до справи долучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речі.

В результаті операції затримано п'ятьох активних членів організованої злочинної групи, які займалися збутом прекурсорів «псевдоефедрин» і «фенілнітропропен», використовуваних для виготовлення психотропних речовин «амфетамін» та «метамфетамін».

Відомо, що прекурсори поширювали на території України через інтернет за допомогою служб кур'єрської доставки. Щомісяця незаконний бізнес приносив злочинцям від 3 до 4 мільйонів гривень доходу, за оцінками поліції.

П'ятьом членам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів». Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.