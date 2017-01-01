Поліція затримала на хабарі голову сільради та працівника Держгеокадастру

Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 36 тисяч гривень

В Тернопільській області поліцейські затримали на хабарі голову сільради, а в Хмельницькій – головного спеціаліста обласного управління Держгеокадастру. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України. Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 36 тисяч гривень. Так,



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Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 36 тисяч гривень

В Тернопільській області поліцейські затримали на хабарі голову сільради, а в Хмельницькій – головного спеціаліста обласного управління Держгеокадастру. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 36 тисяч гривень.

Так, оперативники Управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ НП України та слідчі обласної прокуратури задокументували злочинну схему вимагання неправомірної вигоди з боку голови однієї з сільрад області. Одну тисячу доларів США вимагав посадовець від громадянина за надання останньому земельної ділянки.

На Хмельниччині працівники Управління захисту економіки в Хмельницькій області викрили у хабарництві головного спеціаліста структурного підрозділу обласного управління Держгеокадастру.

Гроші посадовець вимагав від підприємця за не притягнення до відповідальності за, нібито, самовільне зайняття земельної ділянки, не проведення перевірок та не перешкоджання підприємницькій діяльності одному з приватних підприємців Теофіпольського району.

Фігурантам загрожує покарання передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.