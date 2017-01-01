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    Кримінал

    Поліція затримала на Вінниччині 20 озброєних рейдерів

    Озброєні чоловіки намагалися захопити підприємство у смт Сутиски
    Поліція затримала 20 озброєних чоловіків при спробі рейдерського захоплення підприємства у смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини. «На територію одного з підприємств у смт Сутиски увірвалися озброєні чоловіки та перешкоджали його діяльності. Сьогодні правопорушники були затримані
    • 21 Грудня, 19:18
    • Розсилка
    Затримання рейдерів
    Затримання рейдерів

    Озброєні чоловіки намагалися захопити підприємство у смт Сутиски

    Поліція затримала 20 озброєних чоловіків при спробі рейдерського захоплення підприємства у смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини.

    «На територію одного з підприємств у смт Сутиски увірвалися озброєні чоловіки та перешкоджали його діяльності. Сьогодні правопорушники були затримані бійцями спецпідрозділу поліції», - йдеться у повідомленні.

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    Поліція затримала на Вінниччині 20 озброєних рейдерів
    Поліція затримала на Вінниччині 20 озброєних рейдерів
    Поліція затримала на Вінниччині 20 озброєних рейдерів
    Поліція затримала на Вінниччині 20 озброєних рейдерів
    Поліція затримала на Вінниччині 20 озброєних рейдерів

    На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

    Особи затриманих встановлюються.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності). За таке правопорушення передбачено позбавлення волі до 5 років.

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