Поліція затримала на Вінниччині 20 озброєних рейдерів

Озброєні чоловіки намагалися захопити підприємство у смт Сутиски

Поліція затримала 20 озброєних чоловіків при спробі рейдерського захоплення підприємства у смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини. «На територію одного з підприємств у смт Сутиски увірвалися озброєні чоловіки та перешкоджали його діяльності. Сьогодні правопорушники були затримані