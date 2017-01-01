Поліція затримала на Вінниччині 20 озброєних рейдерів
- 21 Грудня, 19:18
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Розсилка
Затримання рейдерів
Озброєні чоловіки намагалися захопити підприємство у смт Сутиски
Поліція затримала 20 озброєних чоловіків при спробі рейдерського захоплення підприємства у смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини.
«На територію одного з підприємств у смт Сутиски увірвалися озброєні чоловіки та перешкоджали його діяльності. Сьогодні правопорушники були затримані бійцями спецпідрозділу поліції», - йдеться у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Особи затриманих встановлюються.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності). За таке правопорушення передбачено позбавлення волі до 5 років.