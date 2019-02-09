Поліція знайшла замовника вбивства на Рівненщині

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У справі про умисне вбивство поліцейські здобули нові докази причетності до злочину трьох жителів району та односельчанина загиблого

Поліція затримала трьох виконавців та замовника вбивства на Рівненщині. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про смерть від вогнепального поранення жителя села Старе Село Рокитнівського району до поліції надійшло сьомого лютого близько 23:30.

Неподалік місця вчиненого злочину поліцейські помітили двох чоловіків на автомобілі «BMW», які спостерігали за діями поліцейських. Свідки вказали, що саме це авто бачили поблизу будинку загиблого після скоєння вбивства. Правоохоронці почали його переслідування. В північних районах Рівненської області ввели оперативний план «Сирена».

Неподалік села Томашгород утікачі покинули автомобіль та втекли до лісу, повідомили у поліції. На затримання зловмисників орієнтували весь особовий склад поліції Рівненщини. Лісовий масив на кордоні Рокитнівського, Дубровицького та Сарненського районів оточили поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. До спецоперації залучили і спецпідрозділ КОРД. Двоє жителів Старого Села здалися поліцейським.

Під час спілкування зі слідчими чоловіки заперечували причетність до злочину, хоча і підтвердили, що мали неприязні стосунки із загиблим. Пояснили, що того вечора випадково дізналися про вбивство і приїхали з цікавості.

«Тим часом, в обідню пору у лісовому масиві в селі Березове, поблизу Білоруського кордону, наряд прикордонної служби затримав трьох чоловіків,— зазначив тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП Сергій Волков. — В одного з них, 22-річного жителя села Великі Цепцевичі, раніше судимого, правоохоронці виявили пістолет. Для з’ясування усіх обставин їх доставили до Рокитнівського відділення поліції, де вони зізналися, що вбили 30-річного жителя Старого села. Виконавці також повідомили, що вчинили злочин на замовлення так званого «Американця», 27-річного односельчанина загиблого. Відомо, що він причетний до розбою та хуліганства на території Рокитнівського району у 2017 році, і справа досі знаходиться на розгляді суду».

Його затримали сьогодні, 9 лютого на орендованій квартирі у Рівному. Нині він спілкується зі слідчими.

Трьох виконавців злочину помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.