Посадовця підконтрольної «Нафтогазу» компанії затримано на хабарі у 2 млн грн
- Сьогодні, 10:12
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Хабар було отримано начебто на вимогу двох посадовців ВАТ «Кіровоградгаз»
Працівники департаменту захисту економіки Національної поліції Кіровоградської області у вівторок, 16 січня, затримали жителя Кропивницького під час отримання хабара у розмірі 2 млн грн за підключення комерційного об’єкта до газових мереж. Про це повідомляє Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Повідомляється, що хабар було отримано начебто на вимогу двох посадовців ВАТ «Кіровоградгаз» (51% акцій належить НАК «Нафтогаз України»), яких нині розшукує поліція.
«Нафтогаз» підтримує дії слідчих органів із боротьби з хабарництвом, у тому числі на підприємствах групи, і висловлює готовність сприяти правоохоронцям у розслідуванні даного злочину.
«Якщо звинувачення щодо причетності посадовців» Кіровоградгазу» до вимагання хабара виявляться правдивими, ці особи мають бути покарані. Ми не толеруємо корупцію. Це стосується будь-якого співробітника групи «Нафтогаз», — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.