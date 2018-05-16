Працівник Держгеокадастру Луганщини, тікаючи від правоохоронців на авто, намагався задавити прокурора

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На Луганщині затримали на хабарі головного спеціаліста Держгеокадастру області

Працівники Управління захисту економіки в Луганській області, військової прокуратури Луганського гарнізону та Служби безпеки України затримали головного спеціаліста обласного управління Держгеокадастру. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

У повідомленні йдеться, що під час проведення перевірки суб’єкта господарювання щодо дотримання норм чинного законодавства головний спеціаліст виявив порушення, відповідальність за яке передбачена Кримінальним кодексом України. Водночас, фігурант запропонував владнати питання «відповідальності» за 70 тисяч гривень. А саме, про виявлений факт не повідомляються правоохоронні органи та складається адміністративний протокол із заздалегідь неправдивими відомостями.

У вівторок, 8 травня, було задокументовано факт одержання фігурантом частини неправомірної вигоди - 30 тисяч гривень. Зрозумівши, що його викрито, правопорушник почав тікати від правоохоронців та намагався здійснити наїзд на військового прокурора. В подальшому було встановлено, що зловмисник залишив свій автомобіль та виїхав за межі міста.

Не зважаючи на заходи конспірації, правоохоронці встановили місце знаходження фігуранта та його автомобіля.

14 травня працівники Управління захисту економіки в Луганській області, військової прокуратури Луганського гарнізону та Служби безпеки України затримали головного спеціаліста обласного управління Держгеокадастру. Того ж дня йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Під час проведення обшуку автомобіля підозрюваного було вилучено 30 тисяч гривень, які останній одержав у якості хабара. Слід зазначити, що технічний паспорт на автомобіль виявився підробленим.

Окрім того, що посадовцю інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України, дії зловмисника додатково кваліфіковано за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України.

Наразі працівники військової прокуратури Луганського гарнізону звернулися з клопотанням до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.