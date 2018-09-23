Прикордонники запобігли вивезенню з України трьох дітей за підробленим документом



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Громадянку України разом з дітьми передали співробітникам поліції

Спробі вивозу трьох дітей запобігли минулої доби прикордонники Чернівецького загону. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Правопорушення охоронці кордону виявили в міжнародному аеропорту «Чернівці». Незаконно вивезти дітей 2010, 2013 та 2017 років народження намагалася громадянка України. Встановлено, що мати везла дітей по заяві від батька, отриманої в генеральному Консульстві України в Мілані, виданої з порушенням встановлених правил, а саме – яка містить ознаки підробки.

До Національної поліції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

Наразі громадянку України разом з дітьми передали співробітникам поліції у Чернівецькій області.

Державна прикордонна служба України нагадує, якщо ваша дитина виїжджає за кордон без батьків, або у супроводі лише одного з них, під час перетину кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого документа потрібно звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном, до консульських установ України.