Щоб пограбувати столичну стоматологію, злодію довелося ламати стіну
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Розсилка
Злодій пограбував столичну стоматологію, але втекти не встиг
Столичні правоохоронці викрили луганчанина, який намагався обікрасти стоматологічний центр. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
У стоматологічному центрі на вулиці Академіка Глушкова у Голосіївському районі столиці спрацювала охоронна сигналізація. На адресу негайно виїхав наряд поліції охорони, тож зловмисника із викраденими речами (грошима, ноутбуком і медичним обладнанням) затримали на місці злочину.
Зловмисник пошкодив стіну і в такий спосіб потрапив до закладу.
Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції задокументувала подію та вилучила речові докази. Молодика затримали, це - 33-річний раніше судимий мешканець Луганської області. У грудні минулого року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. На час слідства зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.