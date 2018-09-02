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    Кримінал

    Щоб пограбувати столичну стоматологію, злодію довелося ламати стіну

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    Викрадені речі зі стоматологічного центру - Щоб пограбувати столичну стоматологію, злодію довелося ламати стіну
    Викрадені речі зі стоматологічного центру

    Злодій пограбував столичну стоматологію, але втекти не встиг

    Столичні правоохоронці викрили луганчанина, який намагався обікрасти стоматологічний центр. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    У стоматологічному центрі на вулиці Академіка Глушкова у Голосіївському районі столиці спрацювала охоронна сигналізація. На адресу негайно виїхав наряд поліції охорони, тож зловмисника із викраденими речами (грошима, ноутбуком і медичним обладнанням) затримали на місці злочину.

    Зловмисник пошкодив стіну і в такий спосіб потрапив до закладу.

    Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції задокументувала подію та вилучила речові докази. Молодика затримали, це - 33-річний раніше судимий мешканець Луганської області. У грудні минулого року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку.

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    Щоб пограбувати столичну стоматологію, злодію довелося ламати стіну
    Щоб пограбувати столичну стоматологію, злодію довелося ламати стіну
    Щоб пограбувати столичну стоматологію, злодію довелося ламати стіну

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. На час слідства зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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