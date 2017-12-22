Суд залишив Єфремова за гратами до 12 березня

Наступне судове засідання у справі Єфремова відбудеться 15 січня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову, обвинуваченого у сепаратизмі, до 12 березня. Про це повідомив головуючий суддя Олександр Пелих. «Продовжити Єфремову Олександру Сергійовичу строк тримання під вартою



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Олександр Єфремов

Наступне судове засідання у справі Єфремова відбудеться 15 січня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову, обвинуваченого у сепаратизмі, до 12 березня. Про це повідомив головуючий суддя Олександр Пелих.

«Продовжити Єфремову Олександру Сергійовичу строк тримання під вартою до 12 березня 2018 року включно», — оголосив рішення суддя.

Також суддя повідомив учасникам процесу, що наступне судове засідання відбудеться о 10 годині 15 січня, на якому заплановано допит свідків. Він додав, що на початку засідання суд заслухає клопотання адвокатів Єфремова про скасування запобіжного заходу.

Як повідомлялося, Старобільський районний суд Луганської області розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України.

Джерело: УНН