Таксист викликав патрульних, коли почув від клієнтки, що її зґвалтували

Постраждала заявила, що їй щось підсипали у напій на вечірці, інспектори затримали підозрюваних

У Львові зґвалтували жінку, про злочин повідомив водій таксі, якому про скоєнерозповіла постраждала. Про це інформує патрульна поліція Львівської області. За її даними, в ніч на неділю на 102 зателефонував водій таксі і повідомив, що його клієнтку зґвалтували в квартирі на вулиці Хоткевича. Дівчина розповіла, що відпочиваючи з подругою і трьома



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Постраждала заявила, що їй щось підсипали у напій на вечірці, інспектори затримали підозрюваних

У Львові зґвалтували жінку, про злочин повідомив водій таксі, якому про скоєнерозповіла постраждала. Про це інформує патрульна поліція Львівської області.

За її даними, в ніч на неділю на 102 зателефонував водій таксі і повідомив, що його клієнтку зґвалтували в квартирі на вулиці Хоткевича. Дівчина розповіла, що відпочиваючи з подругою і трьома хлопцями на квартирі, вона пила сік і в один момент відчула, що їй погано та зрозуміла - в стакан щось підлили.

Вона прилягла на диван та відключилася, а коли прокинулася, то виявила на собі хлопця який її торкався, стверджує дівчина. За її словами, вона стала жертвою зґвалтування. Потерпіла втекла, викликавши таксі.

Таксист вислухавши історію дівчини, одразу викликав патрульних. Інспектори піднялись у вказану квартиру, однак двері ніхто не відчинив. Патрульні знайшли власників квартири, які приїхали через 20 хвилин і їм відчинила їхня донька. В квартирі окрім неї були 3 хлопці віком: 21,23 та 24 роки. На столі лежала сигарета ймовірно з наркотичною речовиною.

Один із інспекторів, який стояв на вулиці і дивився на вікна даної квартири, побачив хлопця, який через вікно викинув металеву коробку. На місце події викликали слідчих. А в коробці виявили подрібнену речовину, схожу на амфетамін, а також речовину рослинного походження, схожу на коноплю. Згодом, усі особи проїхали у Сихівський відділ поліції для дачі пояснень.