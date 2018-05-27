У Черкасах жінка намагалась підкупити патрульних за допомогою 50 євро

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Жінку, яка намагалася дати хабаря патрульним у Черкасах, передали слідчим

У Черкасах жінка, що знаходилась у салоні автомобіля разом із водієм, у якого були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння, намагалася дати хабаря патрульним, що зупинили її друга. Про це інформує патрульна поліція України.

За її даними, інцидент стався 26 травня на вулиці Гагаріна.

Екіпаж патрульних зупинив автомобіль ЗАЗ Sens, що рухався без увімкнених фар у темну пору доби. За кермом авто перебував чоловік, поруч з ним сиділа пасажирка. У водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловікові запропонували пройти тест на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер», на що той погодився. Результат перевірки показав 0,15 проміле, що у межах допустимої норми.

Тим часом пасажирка авто намагалася дати патрульним неправомірну вигоду, аби вони не притягували до відповідальності її друга.

Інспектори попередили жінку, що пропозиція неправомірної вигоди службовій особі тягне за собою кримінальну відповідальність, однак її це не зупинило. Зрештою вона засунула в папку патрульних 50 євро.

За водіння в темну пору доби без увімкненого світла фар на водія ЗАЗ Sens інспектори склали адмінматеріали за ч.2 ст.122 КУпАП. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт спроби дачі хабаря співробітнику поліції. Тепер в обставинах справи розбираються слідчі.