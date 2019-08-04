У Чернівцях сварка переросла у різанину, є жертва



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В одному зі спальних районів Чернівців увечері конфлікт між п'ятьма чоловіками закінчився різаниною

В одному зі спальних районів Чернівців увечері в суботу, 3 серпня, конфлікт між п'ятьма чоловіками закінчився різаниною.

Двоє людей були поранені, один загинув, повідомляє прес-служба поліції області.

Зазначається, що двоє учасників конфлікту з проникаючими ножовими пораненнями у важкому стані були доставлені в реанімаційне відділення лікарні, де один з постраждалих помер.

Ще двоє постраждалих також отримали незначні тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.

За цим фактом слідчі розпочали три кримінальні провадження. Зокрема, два - за фактами умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще одне - за фактом скоєння хуліганства.

Співробітники поліції затримали одного з учасників інциденту, що призвів до смертельних тілесних ушкоджень. Ведеться слідство.