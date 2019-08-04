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    Кримінал

    У Чернівцях сварка переросла у різанину, є жертва

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    У Чернівцях сварка переросла у різанину, є жертва

    В одному зі спальних районів Чернівців увечері конфлікт між п'ятьма чоловіками закінчився різаниною

    В одному зі спальних районів Чернівців увечері в суботу, 3 серпня, конфлікт між п'ятьма чоловіками закінчився різаниною.

    Двоє людей були поранені, один загинув, повідомляє прес-служба поліції області.

    Зазначається, що двоє учасників конфлікту з проникаючими ножовими пораненнями у важкому стані були доставлені в реанімаційне відділення лікарні, де один з постраждалих помер.

    Ще двоє постраждалих також отримали незначні тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.

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    У Чернівцях сварка переросла у різанину, є жертва
    У Чернівцях сварка переросла у різанину, є жертва
    У Чернівцях сварка переросла у різанину, є жертва

    За цим фактом слідчі розпочали три кримінальні провадження. Зокрема, два - за фактами умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще одне - за фактом скоєння хуліганства.

    Співробітники поліції затримали одного з учасників інциденту, що призвів до смертельних тілесних ушкоджень. Ведеться слідство.

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