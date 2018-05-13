У Львові п’яний молодик показував патрульним непристойні жести і поплатився за це

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Патрульні затримали чоловіка, який показував їм непристойні жести та чинив опір, а вже у відділі поліції вибачався за це

У Львові затримали чоловіка, що показував у сторону патрульних непристойні жести. Про це інформує патрульна поліція Львівської області.

За її даними, затримання відбулося сьогодні вночі, під час патрулювання на вулиці. Патрульні побачили на узбіччі компанію чоловіків, один з яких показував непристойний жест в сторону офіцерів. Коли патрульні під’їхали ближче, чоловік почав плювати в сторону службового автомобіля.

Інспектори вийшли з авто та підійшли до особи, щоб зробити зауваження. Компанія була з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння та поводилася агресивно. На зауваження чоловіки не реагували. Коли патрульні побачили, що ситуація загострюється то викликали на місце події ще один екіпаж.

Вже спільно з ним, патрульні затримали особливо активного громадянина, який шарпав поліцейських за одяг та чинив активний опір. Чоловіка встановили в базі даних, виявилося, що нещодавно 27-річний порушник вже притягувався до відповідальності за появу в громадському місці в п’яному вигляді. Його доставили до відділу поліції.

На чоловіка склали протокол затримання та протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Вже у відділі чоловік заспокоївся та почав вибачатися за свою поведінку. Також до порушника приїхала швидка, проте чоловік відмовився від допомоги.