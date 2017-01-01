У Запоріжжі виявлено звалище медичних відходів

Завдяки діям співробітників СБУ вдалося попередити епідеміологічну небезпеку у Запоріжжі

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури виявили порушення підприємством норм утилізації небезпечних біологічних відходів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Співробітники СБ України у Дніпропетровській області задокументували, що фірма,



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Звалище медичних відходів

Завдяки діям співробітників СБУ вдалося попередити епідеміологічну небезпеку у Запоріжжі

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури виявили порушення підприємством норм утилізації небезпечних біологічних відходів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Співробітники СБ України у Дніпропетровській області задокументували, що фірма, яка є «монополістом», і має відповідну ліцензію на збирання, транспортування та утилізацію небезпечних медичних відходів, грубо порушувала норми чинного законодавства», - йдеться в повідомленні.

Згідно з правилами знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу «відходів» та передаються для знищення. Натомість підприємство звозило залишки до складських приміщень, а також на територію промислового майданчика на Запоріжжі, які незаконно використовували як «звалище».

«Під час проведення огляду цих територій правоохоронці виявили дві з половиною тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, елементів живлення, приладів та обладнання, що містять ртуть і важкі метали. Півтори тонни органічних медичних відходів, предмети забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, які здійснюють роботи із збудниками туберкульозу у відкритій формі», - інформують у СБУ.

За висновками експертів, завдяки діям співробітників СБУ вдалося попередити епідеміологічну небезпеку у місті.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочину.

Служба безпеки України проінформувала в.о. голови Запорізької обласної адміністрації щодо необхідності вжиття комплексу заходів, направлених на проведення сортування та подальшої утилізації виявлених небезпечних медичних відходів.