У Запорізькій області загинув шахтар



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На момент обвалення породи в шахті було 424 гірники

На шахті Експлуатаційна, яка належить Запорізькому залізорудному комбінату, у селі Мала Білозерка Василівського району стався обвал породи, загинула одна людина.

Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 4 вересня.

Зазначається, що інцидент стався о 04:25 на глибині 940 метрів. Під завалом опинився прохідник 11-ї ділянки.

«На ліквідацію наслідків надзвичайної події прибули рятувальники 7-го взводу Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України. О 05:34 тіло 33-річного загиблого вилучили з-під завалу», - йдеться в повідомленні.

Разом на момент обвалення в шахті було 424 гірники. Загрози їхньому життю немає. На цей момент роботи на ділянці призупинено, інші працюють у штатному режимі.

Обставини і причина інциденту встановлюються.