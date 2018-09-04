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    Кримінал

    У Запорізькій області загинув шахтар

    • Розсилка
    У Запорізькій області загинув шахтар

    На момент обвалення породи в шахті було 424 гірники

    На шахті Експлуатаційна, яка належить Запорізькому залізорудному комбінату, у селі Мала Білозерка Василівського району стався обвал породи, загинула одна людина.

    Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 4 вересня.

    Зазначається, що інцидент стався о 04:25 на глибині 940 метрів. Під завалом опинився прохідник 11-ї ділянки.

    «На ліквідацію наслідків надзвичайної події прибули рятувальники 7-го взводу Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України. О 05:34 тіло 33-річного загиблого вилучили з-під завалу», - йдеться в повідомленні.

    Разом на момент обвалення в шахті було 424 гірники. Загрози їхньому життю немає. На цей момент роботи на ділянці призупинено, інші працюють у штатному режимі.

    Обставини і причина інциденту встановлюються.

     

     

     

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