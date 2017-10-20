Україна втратила лідерство за кількістю справ у ЄСПЛ

Станом на 1 січня 2018 року на розгляді ЄСПЛ знаходилося приблизно 7100 скарг

Україна втратила лідерство за кількістю справ, які знаходяться на розгляді Європейського суду з прав людини. Про це повідомив президент Суду Гвідо Раймонді. Станом на 1 січня 2018 року на розгляд ЄСПЛ знаходилося приблизно 7100 скарг, це четвертий показник серед країн-членів. Також у першій трійці опинилися Туреччина (7500), Росія (7750) і



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Фото з відкритих джерел Європейський суд з прав людини

Станом на 1 січня 2018 року на розгляді ЄСПЛ знаходилося приблизно 7100 скарг

Україна втратила лідерство за кількістю справ, які знаходяться на розгляді Європейського суду з прав людини. Про це повідомив президент Суду Гвідо Раймонді.

Станом на 1 січня 2018 року на розгляд ЄСПЛ знаходилося приблизно 7100 скарг, це четвертий показник серед країн-членів.

Також у першій трійці опинилися Туреччина (7500), Росія (7750) і Румунія (9900).

Рік тому Україна мала перше місце за цим показником, тоді на розгляді Суду знаходилося більше 18 тисяч скарг на нашу державу. Настільки серйозне зниження пов'язане з безпрецедентним рішенням «Бурмич та інші проти України», за яким ЄСПЛ викреслив зі свого реєстру понад 12 тисяч скарг на Україну щодо системного невиконання рішень національних судів, передавши їх розгляд в Комітет міністрів.

Таким чином, якщо не брати до розгляду групу «Бурмич та інші», кількість інших справ щодо України в ЄСПЛ тільки зросла.

Джерело: Європейська правда