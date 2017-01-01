В Україні оголошено в розшук більше 40 тисяч громадян

Онлайн-сервіс Opendatabot дає можливість перевірити, чи не знаходяться у розшуку ваші знайомі

43 тисячі громадян переховуються від правоохоронних органів. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot. Найбільш поширені статті, за якими громадяни потрапляють у розшук, — дезертирство, кража та шахрайство. Серед розшукуваних Віктор Янукович, Микола Азаров і Сергій Курченко. «Українці



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Онлайн-сервіс Opendatabot дає можливість перевірити, чи не знаходяться у розшуку ваші знайомі

43 тисячі громадян переховуються від правоохоронних органів. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Найбільш поширені статті, за якими громадяни потрапляють у розшук, — дезертирство, кража та шахрайство.

Серед розшукуваних Віктор Янукович, Микола Азаров і Сергій Курченко.

«Українці зможуть перевірити, чи не переховується їх, колега, співробітник, партнер від правоохоронних органів. Така перевірка зменшує ризики при співробітництві. Тепер в нас є моніторинг компаній, судових справ та громадян», — зазначив засновник сервісу Opendatabot Олексій Іванкін.

«Створення сервісу стало можливим завдяки відкритим даним МВC. Ми працюємо над тим, щоб українці мали можливість оперативно перевірити, кого розшукують правоохоронні органи», — коментує представник МВC Андрій Желєзний.