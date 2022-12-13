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Топчиновник Федерації профспілок організував оборудки із держмайном: викрито схему (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Топчиновник Федерації профспілок організував оборудки із держмайном: викрито схему (фото)
Наразі топчиновнику профспілок повідомлено про підозру
фото: СБУ

Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи

Кіберфахівці СБУ задокументували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України, повідомили в пресцентрі відомства. 

У результаті системної оперативної-слідчої роботи встановлено, що до організації оборудки причетний заступник голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

Вони займались незаконним «виведенням» з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків.

Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.

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фото: СБУ


Завдяки реагуванню СБУ вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.

За даними слідства, «схема» полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти. Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Наразі топчиновнику профспілок повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Топчиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Теги: документи приватизація

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