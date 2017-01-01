Вінницька чиновниця підробила документи, щоб дружина Ставицького отримала громадянство Ізраїлю

Посадовці підробили документи в інтересах тещі Ставицького для того, щоб його дружина отримала громадянство Ізраїлю

Прокуратура у Вінницькій області оголосила підозру екс-начальниці державної реєстрації актів цивільного стану через підробку документів для дружини екс-міністра Едуарда Ставицького. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області. Зазначається, що зловживаючи службовим становищем екс-чиновниця разом зі співучасниками підробили та



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Едуард Ставицький

Посадовці підробили документи в інтересах тещі Ставицького для того, щоб його дружина отримала громадянство Ізраїлю

Прокуратура у Вінницькій області оголосила підозру екс-начальниці державної реєстрації актів цивільного стану через підробку документів для дружини екс-міністра Едуарда Ставицького.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зазначається, що зловживаючи службовим становищем екс-чиновниця разом зі співучасниками підробили та склали завідомо неправдиві офіційні документи. Йдеться про актові записи про цивільний стан громадян, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про національність.

Слідство встановило, що маючи персональний ключ доступу до роботи в єдиній комп'ютерній базі даних про акти цивільного стану підозрювана вносила неправдиві відомості в автоматизовані реєстраційні обліки.

Посадовці підробили документи в інтересах тещі Ставицького для того, щоб його дружина отримала громадянство Ізраїлю.

Наразі досудове розслідування за статею «службове підроблення» триває. Санкція статті передбачає штраф до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук. Він підозрюється в розкраданні коштів в особливо великому розмірі.

На сайті Інтерполу 4 серпня 2016 року з'явилася інформація, що Ставицький оголошений в розшук.

У грудні 2016 року правоохоронні органи Ізраїлю повідомили, що продовжують розглядати запит Генеральної прокуратури про екстрадицію в Україну Ставицького. Згодом Інтерпол припинив розшук Ставицького.