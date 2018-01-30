Війна за «7-й кілометр»: один із учасників захоплення ринку здав спільників

В Одесі засудили одного із учасників рейдерського захоплення ринку «7-й кілометр»

Один з фігурантів рейдерського захоплення одеського ринку «7-й кілометр» Леонід Іпатенко зізнався у підробці документів на користь свого партнера Віктора Добрянського-молодшого, повідомляють ЗМІ. Йдеться про 28,5% акцій ринку, за які сперечаються дочка і внук засновника ринку «7-й кілометр» Віктора Добрянського-старшого.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ринок «7-й кілометр» став об'єктом рейдерського захоплення

В Одесі засудили одного із учасників рейдерського захоплення ринку «7-й кілометр»

Один з фігурантів рейдерського захоплення одеського ринку «7-й кілометр» Леонід Іпатенко зізнався у підробці документів на користь свого партнера Віктора Добрянського-молодшого, повідомляють ЗМІ.

Йдеться про 28,5% акцій ринку, за які сперечаються дочка і внук засновника ринку «7-й кілометр» Віктора Добрянського-старшого. Після його смерті в 2013 році ці акції успадкувала його дочка Ірина Чернат. Однак в 2014 році власники підприємства змінилися: спочатку ними раптово стали Леонід Іпатенко і Роман Максименко, які пізніше переоформили підприємство на сина Ірини Чернат і онука засновника промринку Віктора Добрянського-молодшого. Близькі до сімейства Добрянських люди стверджували, що онук засновника промринку фактично викрав підприємство у своєї матері.

Нарешті в 2017 році скандальною історією зацікавилися правоохоронці, відкривши кримінальне провадження за ст. 206-2 КК України (незаконне заволодіння майном) і ст. 209 КК України (відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом). Підозрюваним у справі став згаданий вище Леонід Іпатенко - один з «проміжних» власників фірми.

Слідство довело, що Добрянський-молодший, Іпатенко і Максименко підробили рішення зборів засновників, а потім передали свої частки в статутному фонді фірми «Віктор-Д» Добрянському-молодшому. Іпатенко визнав свою провину і дав свідчення в рамках угоди зі слідством, отримавши в якості вироку штраф у 420 тисяч гривень, замість 12 років позбавлення волі.

Видання стверджує, що свідчення Іпатенка можуть лягти в основу кримінального провадження стосовно Добрянського-молодшого.

Ринок «7-й кілометр» - один з найбільших у Європі, він займає 75 га, і на його території працюють близько 60 тисяч чоловік. Щодня ринок відвідують до 200 тисяч покупців.

Наразі структура прав власності на промринок «7-й кілометр» виглядає наступним чином. Крім спірних 28,5% статутного фонду ринку, записаних на фірму «Віктор-Д», ще 15% належить особисто Ірині Чернат, 28,5% - фірмі «Капітал фінанс-М» партнера Добрянського-старшого Бориса Мельничука, 28% - кіпрському офшору Kiptep Ltd.