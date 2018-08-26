Водій рівненського таксі вчинив стрілянину по своїх пасажирах



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Одного із пасажирів із пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні

Внаслідок конфлікту із застосуванням спецпристрою для відстрілу ґумовими кулями 30-річного рівнянина госпіталізували до лікарні. Подія сталася учора, 25 серпня, близько 22.30 на вулиці Данила Галицького у Рівному.

Деталі інциденту повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

Конфлікт виник між водієм таксі та двома його пасажирами. Зав’язалася шарпанина, яка переросла в бійку. За попередньою інформацією, під час сутички 48-річний таксист схопив із автомобіля спецпристрій для відстрілу ґумовими кулями та здійснив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли. У результаті цього одного із пасажирів із пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає.

За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Спецпристрій зареєстрований, у водія таксі наявний дозвіл, відповідно до чинного законодавства. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють усі обставини події..