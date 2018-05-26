Зловмисника, який втік з колонії на Харківщині, зловили аж у Житомирі

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Зловмисник втік з колонії 25 травня

У Житомирі затримали зловмисника, який втік з Дергачівської виправної колонії на Харківщині. Про це інформує поліція Харківщини.

На даний час 43-річний засуджений повернутий до установи виконання покарань в селищі Солоницівка Харківської області.

Повідомлення про втечу з виправної колонії надійшло до Дергачівського відділу поліції 25 травня близько 10.00.

На розшук зловмисника був орієнтований весь особовий склад поліції Харківської та сусідніх областей.

Того ж дня, близько 20.50 оперативна група з числа працівників Дергачівської виправної колонії затримала розшукуваного на автовокзалі в місті Житомир. На даний час чоловік повернутий до установи виконання покарань, з ним проводяться слідчі дії.

Слідчим Дергачівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Чоловікові, засудженому у 2014 році до 9 років позбавлення волі, загрожує збільшення терміну ув’язнення.