Актор, який першим в незалежній Україні отримав «Народного артиста», підтримав ідею скасування звань

«За звання «Народного артиста» у мене була доплата до зарплати 56 гривень. Все»

Легендарний актор, колишній народний депутат Іван Гаврилюк підтримав ідею скасування звань «народний» і «заслужений» артист України. Свою позицію він пояснив у інтерв’ю «Главкому». «Я тільки за те, щоб їх прибирати. Бо це дуже смішно. Це нічого не дає. Ну що воно дає?» — сказав



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Іван Гаврилюк, кадр з фільму

«За звання «Народного артиста» у мене була доплата до зарплати 56 гривень. Все»

Легендарний актор, колишній народний депутат Іван Гаврилюк підтримав ідею скасування звань «народний» і «заслужений» артист України. Свою позицію він пояснив у інтерв’ю «Главкому».

«Я тільки за те, щоб їх прибирати. Бо це дуже смішно. Це нічого не дає. Ну що воно дає?» — сказав Гаврилюк.

Актор зазначає, що у моральному сенсі мати таке звання – добре: «Бо люди граються в такі речі, — пояснює він. — Але ж немає в світі такого поняття, як, наприклад, «народний артист Голлівуду», немає «народного артиста» в Польщі. Що воно мені давало? У мене була доплата до зарплати у Верховній Раді 56 гривень за звання. Все».

За словами Гаврилюка, «при комуністах» йому б ніколи не присвоїли таке звання. «Бо тоді звання присвоювали не за талант, не за акторську майстерність, не за кількість робіт або ролей. Присвоювали за те, як ти віддано хвалиш комуністичну партію зі сцени, як ти любиш Леоніда Брежнєва, Володимира Леніна», — пояснює народний артист України.

На питання, чи слідкує він за тим, кому зараз роздають звання «народних» та «заслужених», Гаврилюк відповідає, що не слідкує, але знає, що наразі відбувається: «Не хочу називати прізвищ, бо за руку не ловив, але дехто звання купляє. Принаймні, два роки тому так робилося. Знаю, що за «Героя України» давали $250 тис. Скільки давали за звання народного артиста – не знаю…»

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Народний артист України Іван Гаврилюк: Київ став мені чужим містом.