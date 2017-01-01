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    Новини здоров'я

    Гройсман пообіцяв збільшити фінансування програми «Доступні ліки»

    За сім місяців функціонування програми держава відшкодувала вартість 10 млн рецептів ліків на суму 390 млн грн
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у 2018 році буде збільшено фінансування програми «Доступні ліки». Про це він написав у Facebook.  «Програма «Доступні ліки» дає можливість українцям, яким життєво необхідні ліки проти хронічних хвороб, отримувати їх безкоштовно або з невеликою доплатою.
    • Сьогодні, 21:54
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    За сім місяців функціонування програми держава відшкодувала вартість 10 млн рецептів ліків на суму 390 млн грн

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у 2018 році буде збільшено фінансування програми «Доступні ліки».

    Про це він написав у Facebook

    «Програма «Доступні ліки» дає можливість українцям, яким життєво необхідні ліки проти хронічних хвороб, отримувати їх безкоштовно або з невеликою доплатою. У ююджеті-2018 фінансування  «Доступні ліки» буде збільшено», - зазначив Гройсман.

    За його даними, за сім місяців функціонування програми держава відшкодувала вартість 10 млн рецептів ліків на суму 390 млн грн.

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