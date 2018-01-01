Канада надасть Україні допомогу для розвитку телемедицини

«Для створення телемедицини потрібен інтернет, а у багатьох селах немає навіть 3G і комп’ютерів»

Делегація канадських спеціалістів планує візит до України, щоб надати допомогу у створенні системи телемедицини. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун під час свого перебування в Оттаві. «Наступного тижня Київ відвідає міністр охорони здоров'я Онтаріо, щоб підписати із нами меморандум. Першим його практичним



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«Для створення телемедицини потрібен інтернет, а у багатьох селах немає навіть 3G і комп’ютерів»

Делегація канадських спеціалістів планує візит до України, щоб надати допомогу у створенні системи телемедицини. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун під час свого перебування в Оттаві.

«Наступного тижня Київ відвідає міністр охорони здоров'я Онтаріо, щоб підписати із нами меморандум. Першим його практичним кроком стане приїзд експертів, які займаються телемедициною у провінції», - сказала Супрун

За її словами, експерти зроблять аналіз і дадуть свої рекомендації стосовно того, як найкраще створити цю систему. «У нас є кошти на це, але ми хочемо, аби процес був добре організованим», - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

Вона зауважила, що на створення повноцінної системи телемедицини потрібен час: «Це є досить важка справа. Необхідний інтернет, а у багатьох селах немає навіть 3G і комп’ютерів».

Супрун додала, що створенням належної інфраструктури займатиметься Мінрегіонбуд, а МОЗ визначатиме, хто має надавати допомогу, як це має виглядати, які будуть протоколи надання допомоги, як відбуватиметься навчання лікарів.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я Уляна Супрун у п'ятницю завершує свій кількаденний візит до Канади, під час якого вона взяла участь у конференції Глобального партнерства проти поширення зброї та матеріалів масового ураження та провела низку двосторонніх зустрічей.