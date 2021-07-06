Комаровський розвіяв міф про небезпеку цукрозамінників

зазначив, що в деяких випадках замінники цукру можуть бути корисн

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про те, чи можуть цукрозамінники та підсолоджувачі нести шкоду для здоров'я. Міф про їх небезпеку він розвіяв в ролику, опублікованому на YouTube.

За словами Комаровського, поява будь-якого нового підсолоджувача або цукрозамінника «жахливо нервує величезну кількість людей, які займаються виробництвом, продажем цукру», так як зменшує їх доходи. Саме тому вони фінансують дослідження, пряма мета яких – виявити негативний вплив підсолоджувачів на здоров'я.

Проте доктор запевнив, що сьогодні не існує серйозних даних про негативний вплив підсолоджувачів і цукрозамінників на здоров'я.

«Я особисто озвучую вам позицію сучасної медичної науки, позицію американського ФДА (Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів – ред.), яке констатує: на сьогодні даних про небезпеку підсолоджувачів практично немає», – підкреслив Комаровський.

Лікар також зазначив, що в деяких випадках замінники цукру можуть бути корисні.

«Багато людей за допомогою підсолоджувачів реально можуть контролювати свою вагу, зменшуючи калорійність того, що вони їдять», – навів він приклад.

Комаровський додав, що завдяки цукрозамінникам люди з діабетом можуть їсти солодке.

Крім того, підсолоджувачі не можуть служити кормом для бактерій, які живуть в порожнині рота, тому ніяк не сприяють розвитку карієсу.