  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Комаровський розвіяв міф про небезпеку цукрозамінників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Комаровський розвіяв міф про небезпеку цукрозамінників

    зазначив, що в деяких випадках замінники цукру можуть бути корисн

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про те, чи можуть цукрозамінники та підсолоджувачі нести шкоду для здоров'я. Міф про їх небезпеку він розвіяв в ролику, опублікованому на YouTube.

    За словами Комаровського, поява будь-якого нового підсолоджувача або цукрозамінника «жахливо нервує величезну кількість людей, які займаються виробництвом, продажем цукру», так як зменшує їх доходи. Саме тому вони фінансують дослідження, пряма мета яких – виявити негативний вплив підсолоджувачів на здоров'я.

    Проте доктор запевнив, що сьогодні не існує серйозних даних про негативний вплив підсолоджувачів і цукрозамінників на здоров'я.

    «Я особисто озвучую вам позицію сучасної медичної науки, позицію американського ФДА (Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів – ред.), яке констатує: на сьогодні даних про небезпеку підсолоджувачів практично немає», – підкреслив Комаровський.

    Лікар також зазначив, що в деяких випадках замінники цукру можуть бути корисні.

    «Багато людей за допомогою підсолоджувачів реально можуть контролювати свою вагу, зменшуючи калорійність того, що вони їдять», – навів він приклад.

    Комаровський додав, що завдяки цукрозамінникам люди з діабетом можуть їсти солодке.

    Крім того, підсолоджувачі не можуть служити кормом для бактерій, які живуть в порожнині рота, тому ніяк не сприяють розвитку карієсу.

    Теги: лікар YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Комаровський розвіяв міф про небезпеку цукрозамінників