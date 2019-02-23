На Олімпіаді 2020 можуть повністю заборонити куріння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше йшлося про можливість введення заборони на куріння тільки всередині будівель

Організаційний комітет Токійської Олімпіади і Паралімпіади 2020 роки планує повністю заборонити куріння на всіх майданчиках проведення змагань, а також навколо них.

Раніше комітет розглядав можливість введення заборони на куріння всередині будівель олімпійських об'єктів. Однак поряд з цим комітет планував створити певні місця для куріння для глядачів і обслуговуючого персоналу.

Тепер члени комітету готові ввести повну заборону на куріння на всіх олімпійських об'єктах і навколо них.

Таке рішення буде відповідати політиці Міжнародного олімпійського комітету та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Обидві організації пропагують вільні від куріння олімпіади.

Джерело: NHK