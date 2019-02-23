  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Олімпіаді 2020 можуть повністю заборонити куріння

    • Розсилка
    На Олімпіаді 2020 можуть повністю заборонити куріння

    Раніше йшлося про можливість введення заборони на куріння тільки всередині будівель

    Організаційний комітет Токійської Олімпіади і Паралімпіади 2020 роки планує повністю заборонити куріння на всіх майданчиках проведення змагань, а також навколо них.

    Раніше комітет розглядав можливість введення заборони на куріння всередині будівель олімпійських об'єктів. Однак поряд з цим комітет планував створити певні місця для куріння для глядачів і обслуговуючого персоналу.

    Тепер члени комітету готові ввести повну заборону на куріння на всіх олімпійських об'єктах і навколо них.

    Таке рішення буде відповідати політиці Міжнародного олімпійського комітету та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Обидві організації пропагують вільні від куріння олімпіади.

    Джерело: NHK

    Читайте також
    спорт Японія тютюнові вироби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ