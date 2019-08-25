Недитячі ігри: у Дніпрі восьмирічного хлопчика облили бензином і підпалили



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У дитини опіки 35% тіла Фото: ТСН

Зараз хлопчик стабільний, він прийшов до тями, знаходиться в реанімації після операції

У Дніпрі дитяча гра ледь не закінчилася трагедією, хоча і призвела до важких наслідків для восьмирічного хлопчика.

Про подію ТСН повідомили волонтери, які допомагають мамі хлопчика вилікувати сина, який потрапив до реанімації дитячої обласної лікарні після того, як його облили бензином і підпалили.

«Кирюша Яцун грав з усіма дітками у дворі, були дітки і старшого віку. Хтось із дітей облив дитини ззаду і підпал. Мама одна виховує єдиного синочка, батько дитини помер. Кирюша, як і багато діток, повинен був йти 1 вересня в 3 клас», - розповіла волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.

Батьки написали заяву до поліції.

«Зараз хлопчик стабільний, він прийшов до тями, знаходиться в реанімації після операції. У нього опіки 35% тіла. Полум'я потрапило на голову, плечі, передпліччя, стегна, гомілки. Дитині належить ряд операцій і реабілітація», - констатують лікарі.