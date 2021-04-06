  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Нутриціолог назвала ознаки, що печінка перевантажена

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нутриціолог назвала ознаки, що печінка перевантажена

    Вчені провели дослідження і виявили, що печінка тварин містять таку ж кількість токсинів і важких металів, як і інші органи і тканини

    Багато люди спантеличені питанням, що б таке з'їсти чи випити, щоб «почистити« печінку, але печінка – не брудна.

    Про це нутриціолог Надя Андрєєва розповіла у своєму блозі Instagram.

    «Так це не працює. Печінка – це фільтр не, не посудомийна губка, і вона не стає брудною в тому сенсі, як ми це уявляємо», – розповіла Андрєєва.

    Печінку іноді можна підтримати, розповіла Андрєєва. А щоб підтримати її, спочатку слід визначити, що вона дійсно потребує допомоги.

    «Багато хто відмовляється від страв з печінки тварин, вважаючи, що в ній зберігаються всі токсини і важкі метали, які потрапляють в організм. А ще вважають, що печінка – найбрудніше орган в їх тілі», – продовжила Андрєєва.

    Фахівець розповіла, що вчені провели дослідження і виявили, що печінка тварин містять таку ж кількість токсинів і важких металів, як і інші органи і тканини.

    «Тому наша печінка просто відображає загальний стан організму. Печінка схожа на маленький завод, а не на кавовий фільтр. Кожен день вона виконує безліч функцій, крім очищення. Вона не зберігає в собі токсини. Вона трансформує їх, щоб всі шкідливі речовини, які потрапляють ззовні або виробляються організмом, могли вийти через нирки або кишечник«, – розповіла Надя.

    А ще печінку регулює рівень цукру в крові, зберігає глікоген, переробляє білки і створює амінокислоти, виробляє рідке золото – жовч – і багато іншого.

    «Вважається, що зараз нас оточують понад 84 000 хімічних речовин. Вони потрапляють в наш організм з косметики, миючих засобів, їжі й харчування. І звичайно, якщо ми не стежимо за нашим раціоном і тим, що нас оточує, печінка може бути дуже перевантажена.

    Ось ознаки, за якими можна зрозуміти, що ваш мінізавод перевантажений. У вас спостерігаються:

    • втома,
    • тяга до солодкого,
    • гормональний дисбаланс,
    • ПМС,
    • здуття живота і слабке травлення,
    • алергії і чутливість до різних продуктів,
    • погіршення сну.

    Та інші малоприємні симптоми«, – додала нутриціолог.

    В цьому випадку печінці потрібно допомогти. Для цього потрібно забезпечити її важливими і корисними мікроелементами і речовинами, які беруть участь у складному процесі її функціонування: гіркоти, пробіотики і клітковина, ензими і кофактори, мінерали, вітаміни і антиоксиданти.

    Теги: завод Instagram золото
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies