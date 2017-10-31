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    Новини здоров'я

    Офіційно: пробу Манту можна мочити

    Підтвердження безпечності води для реакції Манту оприлюднила керівниця МОЗу Уляна Супрун
    Пробу Манту, яку роблять для виявлення туберкульозу у пацієнта, можна мочити. Про це повідомила керівниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун. «…пробу Манту можна мочити… багато українців вважають навпаки: ніби вода на шкірі може вплинути на реакцію організму, папула від ін'єкції збільшиться та результат проби
    • Сьогодні, 14:49
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    Підтвердження безпечності води для реакції Манту оприлюднила керівниця МОЗу Уляна Супрун

    Пробу Манту, яку роблять для виявлення туберкульозу у пацієнта, можна мочити. Про це повідомила керівниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

    «…пробу Манту можна мочити… багато українців вважають навпаки: ніби вода на шкірі може вплинути на реакцію організму, папула від ін'єкції збільшиться та результат проби хибно покаже, що людина інфікована. Це не так», - написала у Facebook посадовець.

    За її словами, вода на шкірі ніяк не може вплинути на пробу Манту. Адже ін'єкція туберкуліну вводиться під шкіру, куди вода сама по собі не проникає. У рекомендаціях західних організацій, наприклад, CDC - немає жодних обмежень щодо цього.

    «Утім, Манту справді не варто терти чи дряпати. А ось мочити можна на здоров'я», - додала Супрун.

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    здоров'я медицина Уляна Супрун
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