Побудували за гроші ЄС крутий хоспіс, а він не працює

Ситуація довкола хоспіса у Виноградові може призвести до міжнародного скандалу

Хоспіс у Виноградові на Закарпатті, який побудований за кошти ЄС досі повноцінно не працює. А все через бюрократичні процедури, які не дають змогу важкохворим отримати паліативну допомогу у хороших умовах, йдеться у сюжеті телеканалу «Сіріус». Більше того, ситуація, що склалася наразі в хоспісі, може призвети до міжнародного скандалу.



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Ситуація довкола хоспіса у Виноградові може призвести до міжнародного скандалу

Хоспіс у Виноградові на Закарпатті, який побудований за кошти ЄС досі повноцінно не працює. А все через бюрократичні процедури, які не дають змогу важкохворим отримати паліативну допомогу у хороших умовах, йдеться у сюжеті телеканалу «Сіріус».

Більше того, ситуація, що склалася наразі в хоспісі, може призвети до міжнародного скандалу. Так, заклад відкрито в рамках міжнародного проекту, більше 60% робіт тут профінансував Європейський Союз. Тож якщо заклад повноцінно не працюватиме і тут не надаватимуть допомогу, європейці мають право повернути гроші - таке передбачено контрактом.

Нагадаємо, З 2018 року має почати діяти нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу, обсяг якої може бути близьким до 1.8 млрд євро. Про існування таких домовленостей заявив президент Петро Порошенко після переговорів з представниками Єврокомісії, в тому числі з комісаром Йоганнесом Ганом.