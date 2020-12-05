«Септична» печінка. Патологоанатом розповіла про особливі ознаки, які виявляються при розтині померлих від коронавірусу

Синчишена зазначила, що «Асоціація патологоанатомів України надсилала листи до міністерства охорони здоров’я з проханням усунути цю несправедливість»

Львівське обласне патологоанатомічне бюро підняло питання про призупинення розтинів «ковідних» померлих

Директор комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний патологоанатомічний центр» Лілія Синчишена розкритикувала Міністерство охорони здоров’я України за їх ігнорування прохань патологоанатомів, які просять доплату на час пандемії.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що патологоанатоми не отримують 300% доплату за працю з тілами хворих на коронавірус.

«За час епідемії центр провів 45 розтинів померлих від Covid-19 і жодні 300% доплати, які отримують інші медики, на нас не розповсюджуються. Справа втім, що Національна служба здоров’я України не передбачила окремих медичних пакетів гістології та виконання розтинів, за якими б обласний патологоанатомічний центр отримував фінансування. Що стосується послуги гістології (дослідження післяопераційних матеріалів – «Главком»), то вона включена у хірургічний пакет. Тепер патологоанатоми, грубо кажучи, мусять вигризати у хірургів кошти за надану послугу», – каже фахівчиня.

Крім того, Синчишена зазначила, що «неодноразово Асоціація патологоанатомів України надсилала листи до міністерства охорони здоров’я з проханням усунути цю несправедливість».

«Між іншим, Львівське обласне патологоанатомічне бюро підняло питання про призупинення розтинів «ковідних» померлих, вимагаючи 300% доплат. Якщо буде узгоджена позиція Асоціації патологоанатомів України, однозначно ми долучимося», – заявила вона.

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