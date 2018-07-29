Сімейного лікаря обрали майже 14 мільйонів українців



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В системі E-Health зареєстровано 1 322 медичних заклади

Станом на 29 липня майже 14 мільйонів українців обрали лікаря первинної ланки в ході загальнонаціональної кампанії «Лікар для кожної сім'ї». Про це повідомляє сайт Національної електронної системи охорони здоров’я "eHealth".

Так, з початку загальнонаціональної кампанії «Лікар для кожної сім'ї», яка стартувала 2 квітня в рамках реформи первинної ланки медичної допомоги, 13 млн 959 тис. 972 пацієнтів уклали декларації з лікарями первинної ланки - терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами.

Також в системі E-Health станом на 29 липня зареєстровано 1 322 медичних заклади та 22 739 лікарів первинної ланки медичної допомоги.

Нагадаємо, з 1 липня ряд закладів первинної медичної допомоги почали отримувати фінансування від Національної служби здоров'я на підставі договорів за кількістю укладених з пацієнтами декларацій.

За пацієнта віком від 18 до 39 років діє базовий тариф, який становить 370 грн, за дітей віком від 0 до 5 років діятиме віковий коефіцієнт 4 (1480 грн), віком 6-17 - віковий коефіцієнт 2,2 (814 грн); пацієнтів віком 40-64 років - віковий коефіцієнт - 1,2 (444 грн); за пацієнтів віком від 65 років - віковий коефіцієнт 2 (740 грн).

Водночас пацієнти, які ще не уклали декларацію з лікарем первинної ланки, будуть отримувати медичну допомогу на «первинці» в повному обсязі. Держава буде сплачувати за це медичним закладам до кінця року у вигляді субвенції 240 грн за кожного пацієнта. У наступному році базовий тариф планується підвищити до 450 грн.

Джерело: Укрінформ