У Харкові анонсували міжнародну наукову конференцію з питань канабісу

Медичним пацієнтам та лікарям організатори обіцяють вільний вхід

У Харкові на 20 квітня запланована «Міжнародна медична канабіс конференція». Організаторами виступають громадські організації «Єдиний досвід» та «Українська асоціація медичного канабісу» в партнерстві з Національним фармацевтичним університетом (Харків) та Університетом Медичних Наук Литви (Каунас). Конференція



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Медичним пацієнтам та лікарям організатори обіцяють вільний вхід

У Харкові на 20 квітня запланована «Міжнародна медична канабіс конференція». Організаторами виступають громадські організації «Єдиний досвід» та «Українська асоціація медичного канабісу» в партнерстві з Національним фармацевтичним університетом (Харків) та Університетом Медичних Наук Литви (Каунас). Конференція відкриється о 10:00 у конференц-залі Premier Palace Hotel Kharkiv, організатори обіцяють вільний вхід для медичних пацієнтів та лікарів.

«Це перша подія такого рівня в Україні, яка органічно поєднує наукові дослідження, державну політику, фінанси, медицину, технологічні інновації, сільське господарство та підприємництво», - йдеться у заяві організаторів.

У програмі конференції заявлено доповіді Йокубаса Зібуркуса (Університет Х’юстона, США), професора Литовського університету наук про здоров’я Людаса Іванаускаса, польського педіатра та невролога Марека Бачанскі.

Україну на конференції представлятимуть директор Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМНУ, доктор медичних наук, професор Ігор Лінський, Доктор фармацевтичних наук, професор Вікторія Кисличенко та кандидат біологічних наук, нейрофізіолог Дмитро Ісаєв.

«Ключовий акцент ми зробимо на лікувальних якостях конопель та продемонструємо усі ті широкі можливості, які відкриються для України через впровадження у вітчизняну медицину міжнародного досвіду та законодавчого врегулювання такого впровадження», - зазначив один із організаторів конференції адвокат Генадій Шабас.

Результатом наукових досліджень останніх 30 років у багатьох країнах світу стало медичне застосування компонентів канабісу в медициці. Дослідження показали високий терапевтичний потенціал рослини. Лікарські препарати на основі канабісу ефективно допомагають у лікуванні низки важких захворювань, зокрема, таких, як епілепсія, розсіяний склероз, хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Терапевтична дія канабіноїдів виявилась подекуди ефективнішою за сильнодіючі препарати та з меншою кількістю побічних ефектів. Медичне застосування канабісу і його активних компонентів сьогодні обґрунтоване у більше, ніж 12 000 наукових досліджень канабіноїдів рослинного походження. Є дані про позитивний ефект в застосуванні при інфаркті міокарду, у лікуванні артеріальної гіпертензії, онкологічних захворювань.

Джерело: Інтерфакс-Україна