  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У Львові госпіталізували трьох чоловіків з лептоспірозом

    • Розсилка
    У Львові госпіталізували трьох чоловіків з лептоспірозом

    Серед хворих – двоє львів’ян і мешканець Жовківського району

    До Львівської обласної інфекційної лікарні у вересні госпіталізували трьох чоловіків, в яких діагностували інфекційне захворювання – лептоспіроз. Двоє хворих – зі Львова, третій – мешканець Жовківського району.

    Двох львів’ян, як повідомила лікар-епідеміолог лікарні Наталія Тімко, госпіталізували 10 і 11 вересня, мешканця Жовківського району – на початку вересня.

    За словами Наталії Тімко, львів’янин, що мешкає неподалік проспекту ім. В. Чорновала, повідомив, що під час потопу у Львові (17 серпня), його будинок затопило. Йому довелося відром вичерпувати воду з хати. Працював без рукавиць і подряпав руки. Через ці подряпини найвірогідніше і потрапила інфекція.

    Інший львів'янин захворів на лептоспіроз, скупавшись у ставку.

    Чоловік з Жовківського району розповів медикам, що у його будинку завелися щурі, за якими полював домашній кіт. Він їх ловив і складав на порозі. Господар викидав гризунів у рукавичках, а одного разу зробив це без них. І після цього захворів на лептоспіроз.

    Лептоспіроз - це гостре інфекційне захворювання людей і тварин, яке спричиняється збудником лептоспірою, і характеризується ураженням печінки, нирок, м'язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

    З моменту зараження до початку хвороби проходить від 6 до 20 днів. Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м’язах, особливо литкових.

    Основними носіями збудника лептоспірозу у природних умовах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки.

    Підхопити лептоспіри можна під час купання, риболовлі (якщо босоніж заходити у воду), пиття води з відкритих водоймищ, сільськогосподарських польових робіт тощо. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа.

    здоров'я Львівщина Львів хвороби чоловік інфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ