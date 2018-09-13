У Львові госпіталізували трьох чоловіків з лептоспірозом



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Серед хворих – двоє львів’ян і мешканець Жовківського району

До Львівської обласної інфекційної лікарні у вересні госпіталізували трьох чоловіків, в яких діагностували інфекційне захворювання – лептоспіроз. Двоє хворих – зі Львова, третій – мешканець Жовківського району.

Двох львів’ян, як повідомила лікар-епідеміолог лікарні Наталія Тімко, госпіталізували 10 і 11 вересня, мешканця Жовківського району – на початку вересня.

За словами Наталії Тімко, львів’янин, що мешкає неподалік проспекту ім. В. Чорновала, повідомив, що під час потопу у Львові (17 серпня), його будинок затопило. Йому довелося відром вичерпувати воду з хати. Працював без рукавиць і подряпав руки. Через ці подряпини найвірогідніше і потрапила інфекція.

Інший львів'янин захворів на лептоспіроз, скупавшись у ставку.

Чоловік з Жовківського району розповів медикам, що у його будинку завелися щурі, за якими полював домашній кіт. Він їх ловив і складав на порозі. Господар викидав гризунів у рукавичках, а одного разу зробив це без них. І після цього захворів на лептоспіроз.

Лептоспіроз - це гостре інфекційне захворювання людей і тварин, яке спричиняється збудником лептоспірою, і характеризується ураженням печінки, нирок, м'язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

З моменту зараження до початку хвороби проходить від 6 до 20 днів. Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м’язах, особливо литкових.

Основними носіями збудника лептоспірозу у природних умовах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки.

Підхопити лептоспіри можна під час купання, риболовлі (якщо босоніж заходити у воду), пиття води з відкритих водоймищ, сільськогосподарських польових робіт тощо. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа.