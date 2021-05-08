На момент смерті тест у лікаря був негативний

71-річний медик, перехворівши на коронавірус, потрапив до лікарні

В Одесі головлікар поліклініки помер від наслідків Covid-19. Як підтвердив Уніан представник Одеської міської ради, помер головний лікар поліклініки №29 Євген Арійчук.

«Правда, що помер 71-річний головлікар. Він лежав у Одеській обласній лікарні після коронавірусу. Ймовірно, причиною смерті стали ускладнення від Covid-19. Однак на момент смерті тест негативний», – повідомили в міськраді.

Також співрозмовник спростував інформацію, яку почали поширювати в соціальних мережах, про те, що медик нібито помер за кілька днів після вакцинації від Covid-19.

«Це неправда. Йому щеплення не робили, оскільки він недавно перехворів», – пояснили в міській раді.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 7 травня в Одеському регіоні зареєстровано 135 тис. 610 випадків Covid–19, з них 63 тис. 627 – у жителів Одеси.

За останню добу Covid-19 виявлено у 111 одеситів, в цілому по регіону – 344 нових випадки захворювання.