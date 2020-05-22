В Україні критична ситуація з імунізацію на кір, краснуху та паротит, – МОЗ



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В Україні на 20% знизився рівень імунізації на кір, краснуху та паротит

Рівень імунізації знизився на 20%

В Україні за перший квартал 2020 року на 20% знизився рівень імунізації на кір, краснуху та паротит. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Міністрство охорони здоров’я отримало дані за перший квартал щодо показників родинної імунізації і нас занепокоїла ситуація, яка відбувається загалом в країні та в регіонах. Виходячи з цих даних, у першому кварталі ми бачимо зниження показників родинної імунізації загалом на 5%. Щодо ситуації з імунізацією на кір, краснуху та паротит, то на наше переконання, вона є критичною – зниження на 20%», - сказав Степанов.

За словами міністра, вже сьогодні буде підписаний відповідний лист на голів ОДА, щоб вони поставили на контроль та активізували процес по імунізації, згідно з календарем щеплень.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні необхідна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути восени можливих одночасних спалахів цієї хвороби та Covid-19.