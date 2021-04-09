78-річну пацієнтку з підозрою на гострий мозковий інсульт доставили з міста Турка у Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги

В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію - 78-річну пацієнтку з діагнозом «гостре порушенням мозкового кровообігу» перевезли гелікоптером з міста Турки до Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це повідомив голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.

За словами голови ОДА, час у польоті зайняв 1 год. 15 хв., тоді як ту саму відстань у 170 км автотранспортом вдалося б подолати аж за 3,5 год.

Козицький додав, що для ініціації виклику керівником центру ЕМД Андрієм Васьком було задіяно департамент охорони здоров’я Львівської ОДА та ГУ ДСНС у Львівській області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що початок роботи системи аеромедичної евакуації в Україні сприятиме швидкому та якісному порятунку життя.

«Сьогодні запрацював наш аеромедичний простір, який ми запустили 1 квітня. 78-річну пацієнтку з підозрою на гострий мозковий інсульт доставили з міста Турка у Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого та якісного порятунку життя», – написав Степанов.

Міністр висловив сподівання, що до пілотного проєкту в Київській і Львівській областях з роботи аеромедичного простору доєднають і решту регіонів.