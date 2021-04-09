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    В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію

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    Сьогодні запрацював аеромедичний простір, який запустили 1 квітня - В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію
    Сьогодні запрацював аеромедичний простір, який запустили 1 квітня
    Фото: Максим Козицький

    78-річну пацієнтку з підозрою на гострий мозковий інсульт доставили з міста Турка у Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги

    В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію - 78-річну пацієнтку з діагнозом «гостре порушенням мозкового кровообігу» перевезли гелікоптером з міста Турки до Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

    Про це повідомив голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.

    За словами голови ОДА, час у польоті зайняв 1 год. 15 хв., тоді як ту саму відстань у 170 км автотранспортом вдалося б подолати аж за 3,5 год.

    Козицький додав, що для ініціації виклику керівником центру ЕМД Андрієм Васьком було задіяно департамент охорони здоров’я Львівської ОДА та ГУ ДСНС у Львівській області.

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    В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію
    В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію
    В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію
    В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію
    В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію
    В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію
    Фото: Максим Козицький

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що початок роботи системи аеромедичної евакуації в Україні сприятиме швидкому та якісному порятунку життя.

    «Сьогодні запрацював наш аеромедичний простір, який ми запустили 1 квітня. 78-річну пацієнтку з підозрою на гострий мозковий інсульт доставили з міста Турка у Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого та якісного порятунку життя», – написав Степанов.

    Міністр висловив сподівання, що до пілотного проєкту в Київській і Львівській областях з роботи аеромедичного простору доєднають і решту регіонів.

    Теги: міністр час інсульт
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