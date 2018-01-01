В Україні зафіксовано перший випадок захворювання на дифтерію у 2018 році

Наразі хворий перебуває в інфекційному відділенні

У Луганській області зафіксовано і лабораторно підтверджено перший випадок захворювання на дифтерію. Про це повідомляє телеканал «112 Україна». «Лабораторно підтверджений випадок захворювання на дифтерію, який сьогодні зафіксували в Рубіжному. За словами обласного лікаря-інфекціоніста, недуги виявлені у 31-річного місцевого



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Наразі хворий перебуває в інфекційному відділенні

У Луганській області зафіксовано і лабораторно підтверджено перший випадок захворювання на дифтерію. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

«Лабораторно підтверджений випадок захворювання на дифтерію, який сьогодні зафіксували в Рубіжному. За словами обласного лікаря-інфекціоніста, недуги виявлені у 31-річного місцевого жителя, який з ознаками цієї хвороби звернувся до лікарні ще в минулий вівторок. Зараз він знаходиться в інфекційному відділенні Рубіжанської лікарні. У нього, кажуть лікарі, зафіксована так звана локалізована і токсична форма дифтерії», - сказав він.

За словами головного інфекціоніста області Ольги Мартиненко, хворий отримував всі профілактичні щеплення в дитинстві.

30 січня переможець конкурсу на посаду директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта на брифінгу повідомив, що в МОЗ надходило повідомлення про першого хворого на дифтерію. Однак на той момент діагноз не був підтверджений лабораторно. Він також додав, що до 2017 року в Україні не було зафіксовано жодного випадку дифтерії.