Вчені назвали найкращий вік для батьківства



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Американські вчені довели, що після народження дітей чоловіки стають щасливішими

Фахівці вважають, що чоловікам варто ставати татусями від 30 до 40 років

Вчені з Великобританії назвали оптимальний вік, коли краще ставати татусями. На їхню думку, це період між 30 і 40 роками.

Фахівці вважають, що саме в такому віці чоловіки повноцінно готові нести відповідальність за жінку і дитину. Найчастіше після тридцяти років чоловіки залишаються як і раніше фізично активними і до того ж матеріально забезпеченими.

Медики додали, що і ймовірність зачати здорове потомство у тих, хто переступив 30-річний рубіж висока. Однак вони все ж не рекомендують затягувати своє батьківство, адже після 40 років вже з'являються ризики, пов'язані з народженням дитини - аутиста.

Додамо, раніше американські вчені довели, що батьківство дуже сприятливо впливає на чоловіків. Після народження дитини більшість чоловіків відчувають себе щасливішими.

Вчені Корнельського університету заявляють, що саме чоловікам, які мають дітей легше знайти роботу, а також підвищується ймовірність отримання вищої зарплати.

Також експерти консалтингової компанії McKinsey & Compan помітили, що татусі мають більше амбіцій і швидше крокують кар'єрними сходами.