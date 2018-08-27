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    Здоров'я

    Вчити іноземні мови можна починати з семи місяців – Супрун

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    Вчити іноземні мови можна починати з семи місяців – Супрун

    Дослідники зазначають, що мозок малюка дуже потужний - це справжня машина для навчання

    Все більше батьків дбають, щоб їхня дитина якнайкраще засвоїла іноземні мови. Але не всі знають, що навчання можна починати вже у віці семи місяців.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

    «UNICEF Ukraine поділилися дослідженням, в якому науковці допомагали малюкам з Іспанії вивчати англійську вже від 7 і до 33 місяців. Результати чудові - за 18 тижнів навчання діти у середньому вивчили 74 слова англійською. Цей перший словниковий запас з іноземної мови стане добрим підґрунтям для глибокого вивчення її й надалі», - зазначає урядовець.

    Дослідники зазначають, що мозок малюка дуже потужний - це справжня машина для навчання. Малюки, яких навчають другої мови, починають краще розв’язувати задачі.

    Супрун радить вивчати іноземну мову - результати не змусять на себе чекати, доки дитина виросте та піде влаштовуватися на роботу. Використовуйте потенціал дітей на повну - це допоможе їм раніше розкрити свої таланти та дасть хороший старт у житті. Та не забувайте, що кожна дитина різна, тому підхід і вимоги також мають бути індивідуальні.

     

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