Як боротися зі стресом? Поради від Супрун



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Очільниця МОЗ пояснила вплив стресу на організм

Через надмірну кількість гормону стресу відбуваються фізіологічні зміни, які підвищують ризики появи хронічних хвороб

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, як саме стрес впливає на наш організм та як йому протидіяти.

Наш мозок працює як своєрідний менеджер стресу. Його підкоркові структури та наша свідомість посилають сигнали про небезпеку в гіпоталамус. Це невеличка частина мозку, що диригує гормональні, біохімічні і деякі поведінкові процеси в тілі. Він запускає виділення гормонів адреналіну та кортизолу, що активує симпатичну ланку автономної нервової системи. Вся ця ланка подій і викликає кінцеву реакцію – «бий чи тікай», пояснює Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Від тривалості стресу залежать і зміни, яких зазнає наш організм. Але він стає надовго супутником нашого життя - це вже дуже небезпечно.

«Через надмірну кількість гормону стресу - кортизолу - відбуваються фізіологічні зміни, які підвищують ризики появи хронічних хвороб. Ми погано спимо, втомлюємось, починаємо їсти малопоживну їжу, або ж навпаки переїдаємо. Крім того, стрес може супроводжуватись і вживанням надмірної кількості алкоголю та курінням», - пише в.о. глави МОЗ.

Також Супрун дала кілька порад, як протидіяти стресу:

- намагайтесь лягати спати і прокидатись в однаковий час; щоб покращити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном;

- знайдіть підтримку серед близьких та рідних;

- будьте фізично активні: від занять спортом виділяються ендорфіни, серотонін, дофамін та ендоканабіоноїди - сполуки, що дарують нам щастя, задоволення та ейфорію;

- харчуйтесь правильно - не пропускайте прийомів їжі, але не переїдайте.

