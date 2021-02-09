Як запобігти розвитку епілепсії: поради від Центру громадського здоров’я

До 70 % людей, які страждають на епілепсію, можуть жити без нападів за умови належного лікування протисудомними лікарськими засобами

За оцінками науковців, до 25 % випадків розвитку епілепсії можна запобігти

8 лютого у світі відзначається як Міжнародний день боротьби з епілепсією. За даними ВООЗ, на сьогоднішній день близько 50 мільйонів людей страждають від цієї хвороби. У глобальних масштабах епілепсію щорічно діагностують у п’яти мільйонів людей. У Центрі громадського здоров'я розповіли про особливості захворювання та дали рекомендації як запобігти її розвитку.

Епілепсія - це хронічне захворювання нервової системи, що проявляється в людини появою судомних нападів.

У ЦГЗ зазначають, що напад не обов’язково має вигляд втрати свідомості та судом у кінцівках, це також може бути раптова поява будь-яких рухових, чутливих або когнітивних симптомів. Для того, щоби встановити діагноз «епілепсія» достатньо двох неспровокованих епілептичних нападів.

«Причиною виникнення нападу є порушення електричної активності клітин головного мозку – нейронів. Коли одночасно активується велика кількість нейронів кори мозку, виникає напад. Він може бути фокальним, коли збуджується певна ділянка мозку, або генералізованим – коли активується увесь мозок», – йдеться у повідомленні центру.

Порушення активності мозку відбувається з різних причин, зокрема, це можуть бути:

органічні зміни в корі, що виникають після перенесеної пологової травми чи гіпоксії;

мутації в генах, відповідальних за роботу мозку;

травми голови;

інсульт, у результаті якого в мозок не надходить достатньо кисню;

наслідки інфекції, наприклад, менінгіту, енцефаліту, нейроцистицеркозу;

крововиливи;

пухлина мозку тощо.

Як зазначають в ЦГЗ, епілепсія – це не одне захворювання, а велика група станів, що має складну класифікацію. До 70 % людей, які страждають на епілепсію, можуть жити без нападів за умови належного лікування протисудомними лікарськими засобами.

«Якщо в пацієнта з епілепсією протягом двох років відсутні напади, то можна розглянути питання про припинення прийому протисудомних препаратів за відсутності відповідних клінічних, соціальних або індивідуальних протипоказань», – йдеться у повідомленні.

За оцінками науковців, до 25 % випадків розвитку епілепсії можна запобігти. Наприклад, як зазначають в ЦГЗ, найефективнішим способом запобігання посттравматичної епілепсії є попередження травм голови.

Також належна перинатальна допомога сприяє зменшенню кількості нових випадків епілепсії, зумовлених пологовими травмами. Застосування лікарських засобів і інших методів зниження температури тіла в дітей із лихоманкою може знизити ймовірність фебрильних нападів.

«Профілактика епілепсії, що виникає після інсульту, спрямована на зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань за допомогою профілактики або контролю підвищеного артеріального тиску, цукрового діабету й ожиріння, а також відмови від куріння й надмірного вживання алкоголю», – зазначили в ЦГЗ.

Також у центрі додають, що профілактика інфекцій центральної нервової системи є дієвим способом зменшення тягаря епілепсії.