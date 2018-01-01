Захворюваність на рак зростає: в Україні понад мільйона онкохворих

Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності профілактики раку

В Україні налічується більше мільйона онкохворих пацієнтів і щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків (у 2017 році – 143 тис.). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Зазначається, що у всьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак. МОЗ заявляє, що працює над тим, щоби



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Онкохворі діти

Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності профілактики раку

В Україні налічується більше мільйона онкохворих пацієнтів і щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків (у 2017 році – 143 тис.). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що у всьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак.

МОЗ заявляє, що працює над тим, щоби якомога більше українців мали доступ до безоплатного лікування, а також наголошує на необхідності профілактики раку – прості речі можуть знизити ризик на 30%.

«За останній рік вдвічі збільшилось фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, і на 63% - для лікування раку у дітей. Так, у 2017 році на закупівлю ліків для дорослих виділено 809 млн грн (у 2016 році – 397 млн грн), для дітей – 558 млн грн (у 2016 році – 353 млн грн). Окрім того, Міністерство охорони здоров`я оптимізувало витрати на низку програм протягом 2017 року, тож вдалося заощадити у 100 млн грн. Ці кошти перерозподілено на закупівлю препаратів для лікування дорослої онкології», - йдеться в повідомленні МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що принаймні третину випадків захворювання раком можна попередити. «Дотримуйтесь простих правил, що рятують життя. Перш за все, не починайте курити або позбудьтеся цієї руйнівної звички. Куріння є причиною багатьох типів раку – раку легенів, стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура, підшлункової залози, шлунку і шийки матки. Не менш небезпечним є зловживання алкоголем: результати дослідження ВООЗ свідчать, що ризик раку зростає зі збільшенням споживання алкоголю. Безпечної для здоров’я дози алкоголю взагалі не існує», - дає поради МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує проходити профілактичні обстеження.

«Кожна жінка має проходити обстеження у мамолога раз на рік: до 40 років – це ультразвукова діагностика, після – обов’язкова щорічна мамографія. Якщо рак молочної залози виявити на I стадії, він виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Щотижня від раку молочної залози помирають більше 100 українок», - повідомляє МОЗ.

Чоловікам потрібно пройти профілактичний огляд в уролога. «У 21% українських чоловіків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях. Сприяє цьому і відсутність культури самозвернень та профілактичних оглядів в уролога, і безсимптомність раку простати на ранніх стадіях, коли захворювання виліковне», - зазначають у МОЗ.

Як відомо, 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.